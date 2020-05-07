إب..وفاة شاب وإصابة آخرون في حريق بمحطة وقود متنقلة في السوق السوداء

توفي شاب وأصيب آخرون في اندلاع حريق بمحطة وقود متنقلة في السوق السوداء، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "علي فواز الحميدي" توفي نتيجة اندلاع حريق في محطة وقود متنقلة بالدائري الغربي، فيما أصيب شخص آخر يُدعى "عبدالكريم الحميدي" صادف تواجدهما بجوار المحطة التي اصطدم بها "باص" وأدى إلى انفجار صهريج البنزين.



المصادر أكدت أن الإصابات تضاعفت بشكل كبير في أوساط المشاهدين للحادث، حيث أصيب عدد كبير منهم بالحروق بانفجار الصهريج.



وخلف الحادث خسائر مادية كبيرة في المركبات والمشتقات النفطية المتواجدة على امتداد خط لجامعة بالخط الدائري.



وتتكرر حوادث الحرائق في محطات السوق السوداء التي تنتشر في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتتبع معظمها لقيادات حوثية.



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