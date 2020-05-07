شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يدشن توزيع سلل غذائية لأسر شهداء منتسبي إدارة الأمن والشرطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي، الأربعاء، توزيع عدد من السلل الغذائية لأسر شهداء منتسبي إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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وتقدم العميد التميمي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه اللفتة الكريمة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، أن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع أسر شهداء منتسبي إدارة الأمن والشرطة ليس بالغريب، فهم دائماً إلى جانب أبناء حضرموت في مختلف المجالات.