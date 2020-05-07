شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع طفل في حادثة غرق بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 الخليج 365 - سيئون لقي طفل في العقد الأول من عمره، مصرعة غرقا في احد أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول، بمنطقة جثمة بمدينة سيئون.

Advertisements وبحسب مصادر في مدينة سيئون، فإن الطفل منصور خالد واكد، لقي مصرعة غرقا إثر قيامه بممارسة السباحة وحيدا في تلك المنطقة. جدير بالذكر أن مدن وادي حضرموت، شهدت خلال اليومين الماضيين، أمطارا غزيرة سالت على إثرها الوديان والشعاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفل في حادثة غرق بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.