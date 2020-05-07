استئناف حظر التجول في حضرموت بدءا اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت، فرج البحسني، الأربعاء، أن الوضع الصحي حاليا لا يقبل التهاون ويتطلّب التدخّل السريع للحفاظ على سلامة المواطنين.



وتحدث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور رياض الجريري، عن الموقف الصحي، والذي أكد رصد 3 حالات مصابة بمرض كورونا و3 حالات مشتبهة، فيما بلغت الحالات المخالطة والتي يتم فحصها حالياً حتى الآن 52 حالة منها 30 من المكلا و22 من دوعن.

ووجه المحافظ البحسني في اجتماع استثنائي عقده اليوم، بإتخاذ القرارات التالية:

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1- الاستمرار في إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

2-إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الخميس 7 مايو من الساعة الرابعة عصراً حتى الرابعة صباحا،ً والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمحال التجارية ومنع التجمعات، حتى إشعار آخر.

3- على المواطنين الالتزام بأداء جميع الصلوات في المنازل حفاظاً على سلامتهم .

4- على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وحث الناس على البقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم.

4- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص