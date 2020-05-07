الجريري: الإمكانيات الصحية في حضرموت لا تتجاوز 1 % مقارنة بالعالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور رياض الجريري، مدير مكتب صحة ساحل حضرموت، إن هناك خوف وقلق كبيرين من تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد في المحافظة.



وأكد الجريري لإذاعة حلم FM بالمكلا، بأنه على المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب الإزدحام و الالتزام بمعايير السلامة.

وأشار الجريري إلى أن البنية التحتية الطبية في حضرموت ضعيفة جدا، ولن تصل الى 1 % من المنظومات الصحية العالمية.

Advertisements

وحول إعادة فرض حظر التجول، قال الجريري، تواصلنا مع محافظ حضرموت وتم شرح الاوضاع الصحية في المحافظة وسيتم إعلان عن اجراءات الحظر لاحقا.

وتابع الجريري، في حالة تفشى الفيروس في حضرموت ستحصل وفيات باعداد كبيرة.

واختتم مدير مكتب الصحة تصريحاته بالقول: "حضرموت تمتلك اجهزة محدودة وفي حال انتشار الوباء؛ لن تحتوي الاجهزة الطبية الجميع كما أنه يوجد لدينا 20 جهاز تنفسي في المحافظة فقط".