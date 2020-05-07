مكتب السياحة بالمهرة ينفذ نزول ميداني لمراقبة وتفتيش المنشآت السياحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذ مكتب السياحة بمحافظة المهرة، الثلاثاء، عبر فريق مختص نزولاً ميدانياً للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، في إطار خطة التفتيش الدورية التي يقوم بها المكتب للربع الأول من العام الحالي.



وأوضح مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة الأستاذ أحمد علي رعفيت، أن خطة النزول الميداني للمنشأت السياحية تهدف إلى التأكد من مدى إلتزام المنشآت بالمعايير والمواصفات السياحية بحسب نوعها ودرجتها السياحية، وتزويد القائمين عليها بالإرشادات اللازمة التي من شأنها تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.

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مشدداً على ضرورة التطبيق الفاعل للوائح المنظمة لعمل المنشآت السياحية، والإرشادات الصحية كالنظافة المستمرة والتعقيم بشكل يومي حفاظاً على صحة طواقم العمل والمستفيدين من الأمراض والأوبئة كفيروس كورونا.

ويهدف النزول الميداني إلى متابعة المنشآت السياحية غير المرخص لها بمزاولة المهنة، وفرض غرامات مالية ضدها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات السياحية النافذة على المنشأت المخالفة لذلك.