الفوتوغرافي ياسر العمري.. أفضل مصور في شبكة فرسان الغد بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 الخليج 365 - خاص أجرت قناة القمة الإعلامية الإلكترونية، التابعة لشبكة "فرسان الغد" بمحافظة شبوة، مسابقة في التصوير الفوتوغرافي لأعضاء المجموعة.

Advertisements وتقدم المصورون بمشاركة صورهم لأعضاء لجنة التحكيم، لإنتقاء أفضل صورة من بين لقطات المتقدمين. وبعد الإعلان عن انتهاء موعد المسابقة، فاز المصور الشاب ياسر العمري، بلقب أفضل مصور فوتوغرافي في شبكة فرسان الغد، يرفقها “الخليج 365“ مع هذا الخبر.

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