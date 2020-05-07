شكرا لمتابعة خبر عن قبائل البيضاء : تحبط اول محاولة تسلل للحوثيون في آل عواض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبلية أل عوض اليوم الخميس عن أسرها حوثيين خلال عملية استطلاع تنفذها جماعة الحوثي في القبيلة.

وقال شقيق الشيخ القبلي ياسر العواضي ي تغريدة على حسابه في تويتر بأنه تم "القاء القبض على ٢ حوثة حاولوا التسلسل الى مديرية ردمان آل عواض اليوم "

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وأوضح العواصي أن جماعة الحوثي تريد تفجير الوضع في مديرية ردمان أل عواض.

وذكر العواضي جماعة الحوثي بجرائمها التي ارتكبتها بحق أبناء البيضاء حيث قتلت أربعة من مشائخ البيضاء قبل ثلاث سنوات وشكلت على إثر القضية لجنة لم تقدم أي شيء لأبناء البيضاء.

يأتي هذا في وقت تخوض فيه وساطات قبلية وخارجية جولة مفاوضات بين جماعة الحوثي وقبيلة أل عواض بمديرية ردمان في البيضاء.