شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلن عن اول اجراء اتخذه بشأن انتفاضة قبائل البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في محاولة التفاف جديدة على مطالب قبائل البيضاء، اعلن محمد علي الحوثي رئيس اللجان الثورية لجماعة الحوثيين عن تواصله بمدير امن البيضاء وكلفه بإيصال قائد الحملة وفريقه الذين قاموا باغتيال الشهيدة جهاد الاصبحي الى صنعاء للتحقيق معاهم.

وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قبل قليل: ‌‏تم التواصل مع الاخ/ مدير الأمن بمحافظة البيضاء، وقد تم طلبه بإيصال قائد الحملة مع أفراده إلى صنعاء للتحقيق معهم في ملابسات القضية

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واضاف، ونطلب من الأخوة/ مشائخ وعقال محافظة البيضاء إيصال المطلوبين من قرية أصبح مديرية الطفة.

ويأتي هذا كأول اجراء للحوثيين في تنفيذ مطالب قبائل البيضاء الذي يبدو ان جماعة الحوثي عزمت على تهريب القتلة الى صنعاء بدل محاكمتهم في البيضاء بنفس المحافظة الذين ارتكبوا الجريمة فيها وكذلك ينتمون اليها .