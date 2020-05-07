شكرا لمتابعة خبر عن بدءا من اليوم الخميس قرار حظر التجوال في محافظة حضرموت (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ظهر الأربعاء الموافق 6 مايو 2020م ، بالمكلا، اجتماعاً لأعضاء اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة وباء "كورونا" ووكلاء المحافظة والمستشارين وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أن السلطة المحلية دائماً ما تقدّر وضع المواطنين وتعمل على التخفيف عنهم خصوصاً في هذا الشهر المبارك، لكن الوضع الصحي لا يقبل التهاون ويتطلّب التدخّل السريع للحفاظ على سلامة المواطنين.

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وأفسح المحافظ المجال لوكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام المكتب بساحل حضرموت د. رياض الجريري للحديث عن الموقف الصحي، والذي أكد رصد 3 حالات مصابة بمرض كورونا و3 حالات مشتبهة، فيما بلغت الحالات المخالطة والتي يتم فحصها حالياً حتى الآن 52 حالة منها 30 من المكلا و22 من دوعن.

وعقب تداول آراء جميع الحضور وأعضاء اللجنة، وتدارس الطرق الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وجه المحافظ بإتخاذ القرارات التالية:

1- الاستمرار في إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

2-إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الخميس تاريخ الرابع عشر من رمضان الموافق 7/5/2020م من الساعة الرابعة عصراً حتى الرابعة صباحاً والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمحال التجارية ومنع التجمعات، حتى إشعار آخر.

3- على المواطنين الالتزام بأداء جميع الصلوات في المنازل حفاظاً على سلامتهم .

4- على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وحث الناس على البقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم.

4- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.