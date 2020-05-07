شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس يكتشف في ليلة الدخلة أن عروسته رجل وليست فتاة ..شاهد كيف تصرف في تلك اللحظة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقطع فيديو، شجاراً عنيفاً بين مجموعة من الأشخاص شبه عُراة في مكان يعتقد أنه فندق، حيث قال مستخدِمون إن الشجار اندلع بعد أن اكتشف عريس أن عروسه رجل.

ويظهر في الفيديو، مجموعة الأشخاص يتبادلون اللكمات والضرب بالأقدام؛ حيث ركز موثق المقطع على شخص يرتدي “شورتًا أحمر”، يبدو أنه العريس، والعروس الذي انكشفت هويتها الحقيقة واتضح أنها رجل.

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وقام الرجل الذي كان يرتدي فستان الفرح بخنق الشاب صاحب “الشورت الأحمر”؛ إلا أن صديق له تمكن من تحريره، ليقوم بتوجيه سلسلة لكمات وصفعات للرجل العروس الذي فرَّ هاربًا.