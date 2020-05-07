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صنعاء - ياسمين الخيامي - البيضاء.. تطورات متسارعة ومواجهات عنيفة بين قبائل آل عوض والحوثيون (تفاصيل ساخنة)

دارت مواجهات عنيفة الاثنين، بين قبائل آل عوض، ومليشيات الانقلاب الحوثية، في مديرية السوادية، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد فشل الوساطة العمانية لحل النزاع.

وأعلنت القبائل النفير العام لمواجهة الحوثي. وأفادت مصادر محلية بإنفجار الوضع عسكريًا، بالمحافظة، بعد ان استقدمت المليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية للحوثيين الى حدود منطقة ” آل عواض".

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واشار المصدر إلى التفاف قبلي وإحتشاد غفري لأبناء القبائل، لصد محاولة اقتحام تلك التعزيزات التي دفعت بها المليشيات إلى منطقة المجانح، بمديرية السوادية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية ارتكاب الحوثيين لجريمة قتل امرأة من آل الأصبحي في مديرية "الطفة" بمحافظة البيضاء هي "جهاد الأصبحي" قبل عدة أيام.

وكان القيادي المؤتمري الشيخ "ياسر العواضي" أشار إلى تدخل سلطنة عمان، لحل النزاع وطلبت مهلة لحل الخلاف بين قبائل البيضاء وجماعة الحوثي، إلا انه أعلن في رسالة صوتية تتضمن التأكيد بفشل الوساطة العمانية.

وأعلن حلف قبائل حضرموت في بيان مقتضب، رفع الدرجة القصوى لمواجهة المليشيات المتمردة، وتعهدت بالثأر للشهيدة ولكل من سبقها من الشهداء، مؤكدة عدم القبول او التراجع الا بخروج هذه المليشيات الانقلابية من المحافظة.