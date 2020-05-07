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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في صنعاء يصدر بيانات الفحوصات الطبية للمشتبهين و يثبت الإصابات المؤكدة لعدد من المواطنين في يوم واحد (وثيقة )

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