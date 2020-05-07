شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : اول ظهور علني للشيخ ياسر العواضي بين حشود غفيرة من المناصرين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل الشيخ ياسر العواضي جموع قبلية توافدت عليه استجابة للنكف القبلي الذي اطلقه للتضامن ضد قتلة المرأة جهاد الاصبحي، والتي قتلتها جماعة الحوثي بدم بارد.

ويعد هذا أول فيديو متداول، للشيخ ياسر العواضي اثناء إستقباله الوفود القبلية الواصلة إليه، من مديرية نعمان بقيادة الشيخ خالد احمد عبدربه العواضي وقبائل نعمان ال عواض التي لبت داعي النكف القبلي من أبناء محافظة البيضاء، حيث القى كلمة، اكد فيها على ان مطلب القبائل هو محاكمة القاتل ومن يدعمه.

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