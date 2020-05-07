شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ بالصورة والتفاصيل : لجنة مواجهة كورونا تكشف المستور عن آخر إحصائيات الاصابات والوفيات والمتعافين في اليمن (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية، عن آخر احصائيات انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وبحسب اللجنة، فإن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في اليمن، بلغ 25 إصابة، منها 5 وفيات وحالة واحدة تماثلت للشفاء.

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وتوزعت الإصابات بفيروس كورونا في اليمن على النحو التالي: 16 إصابة في العاصمة المؤقتة عدن منها ثلاث وفياة، وإصابة واحدة مع حالة وفاة في محافظة تعز، وخمس إصابات في حضرموت منها حالة شفاء.

والأربعاء، أعلنت السلطات الصحية في اليمن، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 إصابة، من بينها 5 وفيات، وقالت اللجنة العليا للطوارئ، في بيان، إنه تم تسجيل 3 إصابات بالفيروس في محافظة لحج، من بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة عدن، وتوفي أحد المصابين في محافظة تعز.

ووفق الأرقام المعلنة ، يكون وباء كورونا قد تفشى في 4 محافظات يمنية خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، هي عدن وحضرموت ولحج وتعز، فيما أعلن الحوثيون، أمس، عن أول إصابة في العاصمة صنعاء، قالوا إنها لمهاجر أفريقي.