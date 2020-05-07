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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول تعليق من صنعاء على ظهور مراسل الحدث في البيضاء وكشف أمر خطير عن ياسر العواضي (تفاصيل)

علّق نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء، على إستغلال دول العدوان ما حدث في البيضاء، الذي أدى إلى إستشهاد 6 من الجيش واللجان في كمين لتنظيم القاعدة وأعقبه مقتل إمرأة في إشتباكات بين قوات أمنية وعناصر إرهابية بمديرية الطفة، معتبراً أن توظيفها لذلك من خلال إثارته عبر وسائل إعلامها هو لتحقيق مشروعها بإعادة توطين القاعدة في المحافظة.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر، إن “مشروع العمالة والارتزاق وإعادة توطين القاعدة لايستطيع إخفاء نفسه تحت أي عناوين إستغلالية”.

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وردنا الان.. أول تعليق من صنعاء على ظهور مراسل الحدث في البيضاء وكشف أمر خطير عن ياسر العواضي (تفاصيل)

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وأضاف: “نعم لم يستطع ذلك حتى لمدة ٤٨ ساعة، وهاهو (العرب) يهز الطبلة لمرتزق جديد”، يقصد (ياسر العواضي) الذي تعمد إفشال مساعي اللجنة المكلفة من قبل قائد الثورة لحل المشكلة مع مشائخ المحافظة.

وتابع: “ما أود قوله هو أن أبناء البيضاءالكرام ليسوا للبيع والشراء وبناء المجد الشخصي والأرصدة البنكية وسيذهلكم وعيهم وموقفهم الوطني”.