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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. وفاة مسؤول كبير بمجلس الوزراء اليمني بكورونا قبل قليل

فاة رئيس دائرة المجالس المحلية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مقبل القطيبي، قبل دقائق في مستشفى الأمل

(المحجر الصحي) بعدن.

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