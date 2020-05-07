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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..وزير النقل المستقيل " الجبواني " يكشف عن قرار عاجل لو اصدره الرئيس "هادي" سيقلب الطاولة على "الإمارات" و" الإنتقالي " ويحذر من التأخير في اتخاذه !

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