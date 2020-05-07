صحة تعز: المصاب الثاني بفيروس كورونا حالته مستقرة

قال مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، إن الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا "مستقرة وتخضع للحجر المنزلي".



وأوضح في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، بأن "عدد الحالات المصابة بكورونا حالتين فقط الأولى توفت اليوم والثانية مخالطة للحالة الأولى وهي في الحجر الصحي المنزلي".



وأضاف "يجب على الأطباء الموظفين في القطاع الحكومي ترك العمل لدى القطاع الخاص ونملهم أسبوع للعودة للعمل لدى المستشفيات الحكومية".



واشار المليكي إلى أن مكتب الصحة لديه خطة للبحث عن ممولين لتجهيز أكثر من مركز عزل علاجي في المحافظة.



وأضاف: "يفترض أن تكون مراكز العزل العلاجي في مستشفيات".



وبشأن دعم منظمة الصحة العالمية قال إن "المنظمة دعمت تعز بخمسين جهاز فحص PCR وجهازين تنفس صناعي وتسعة أسرة وبعض المستلزمات".



وسبق أن كشف المليكي في حوار خاص مع "يمن شباب نت" أن المحافظة تفتقر للكادر الطبي المؤهل لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن "الأعداد الموجودة حاليا يمكنها أن تغطي العمل إذا وصلت الحالات إلى خمس أو سبع حالات فقط".



وحتى مساء الأربعاء، سجلت محافظة تعز حالتي إصابة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.



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