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عدن - ياسمين التهامي - مقتل الفنان الشهير "محمد رمضان" قبل قليل.. والشعب المصري يجن جنونة بهذا الخبر المفزع .. والأمن المصري يكشف السبب الحقيقي لمقتلة (فيديو)



ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 7 مايو 2020 بعدما تداول ناشطون خبر وفاة محمد رمضان الفنان المصري الكبير جراء تعرضه لحادث أثناء تواجده في عمله بأحد الأحياء في العاصمة القاهرة. وكتب أحد النشطاء عبر موقع "فيسبوك" إن محمد رمضان توفي اليوم أثناء تواجده في عمله، قبل أن يجري تداول هذا النص بين الناشطين والمواقع غير الرسمية في المنصات الاجتماعية، دون أن تتضح حقيقة هذا الخبر أو مدى دقة الاسم المذكور. يذكر أن محمد رمضان هو فنان وممثل مصري ولديه العشرات من الأفلام والمسلسلات الناجحة والتي تحظى بشعبية واسعة، بالإضافة إلى أغاني مشهورة عبر موقع يوتيوب، ويبلغ من العمر 31 سنة حيث ولد يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو 1988. وبدأ محمد رمضان التمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف، وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية، فيما ذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما. وبدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم احكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية، وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء. وتزوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى "حنين". تزوج في نفس العام من "نسرين عبد الفتاح"،[48] ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز". ولاحقا تبين أن خبر الوفاة مخالف ولا يقصد به الفنان المصري، إنما أكد مصدر مُطلع أن المتوفي هو الطبيب محمد رمضان، حيث مات اثناء تواجده في عمله صباح اليوم اثر إصابته بحالة حرجة. ونعى مدير واطباء وموظفو مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الزميل طبيب الباطني د محمد رمضان، الذي وافته المنية، حيث تقبل التعازي في إسكان القويسمة الكبير، فيما جرت صلاة الجنازة في مسجد أبو انشيش القديم في حي الدبايبة.



