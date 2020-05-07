شكرا لمتابعة خبر عن ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء يستبشرون خيرا وابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وجعلته يستغيث بسيده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول الغيث قطرة وبشائر النصر قادمة بعد ان تلقي ابو علي الحاكم ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وخلطت الحابل بالنابل وجعلت الجميع يدركون ان قبائل البيضاء وبمساندة حقيقية من قوات الجيش يمكنها ان تسحق الحوثي وتططرده ليس فقط من البيضاء بل حتى من العاصمة صنعاء ومطاردته الى معقله في صعدة .

فقد يلقى الحوثي هزيمة قاسية ،بل وخسر قيادات تدربت على يد خبراء إيران خلال كسر هجوم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

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وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الحكومية كسرت هجوماً شنّه الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية – الوهبية شمال المحافظة، مستغلة مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية مطلع أبريل الماضي.

وحشد الحوثي عناصره وحاول التقدّم في أحد المواقع بجبهة قانية إلا أن أفراد القوات الحكومية أفشلوا المحاولة وكبّدوا الحوثي خسائر كبيرة في المعدّات والأرواح.

وبحسب المصادر، فإن “من بين خسائر الحوثي قيادات ميدانية كبيرة تلقت تدريباتها على أيدي خبراء إيرانيين”، بالإضافة إلى آليات ومعدات وأسلحة خفيفة وذخائر متنوعة استعادتها القوات الحكومية.