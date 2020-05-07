شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..الآن الوضع يخرج عن السيطرة في العاصمة صنعاء ومستشفى العلوم والتكنولوجيا يؤكد "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية، عن وجود عشرات الاصابات بفيروس كورونا في مستشفيات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثي . واكد المحمدي انه يتوجب الالتزام باجراءات الحظر الصحي.

واضاف المحمدي بالقول:”خروج الوضع الصحي عن السيطرة، إنها كارثة، فقد انهار المنهار، لذَلِك أبقوا في منازلكم.

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واعلن الحوثي ، الثلاثاء، اول اصابة بفيروس كورونا لوافد صومالي في صنعاء، والذي قالت انه توفي بسبب الوباء بصنعاء.

وكشفت مصادر طبية، عن وجود عشرات الاصابات بفيروس كورونا في مستشفيات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثي .

وكانت وزارة الصحة اليمنية، عبرت عن قلقها حيال المخاوف التي أبداها مكتب منسق الأمم المتحدة من إمكانية تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي، واتهم الحوثي بالتكتم على مثل هذا الأمر بالغ الخطورة، بما بات معروفاً عنهم عدم اكتراثهم بالجانب الإنساني وحياة اليمنيين.

واستغرب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، تساهل مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن، في تعامله مع تصرفات الحوثي الذي يهدد حياة الناس، واللغة الناعمة تجاه ما يمارسوه من تعتيم لا يتفق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

واعلنت السلطات الصحية اليمنية تسجيل 21 حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في العاصمة المؤقتة “عدن” ومحافظتي حضرموت وتعز.