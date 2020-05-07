شكرا لمتابعة خبر عن ”خبراء“ يحددون على وجه الدقة متى تعود “حركة السفر“ إلى طبيعتها وهذه التغييرات الضخمة ستحدث بسبب “المرض الخطير” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف متخصصون في الرعاية الصحية وصناعة السياحة، أن الخبراء اتفقوا على أن أمر السفر من دولة إلى أخرى سيستغرق فترة ما بين 18 شهرا إلى عامين، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعا ما.

وقال خبراء الطيران والصحة العامة، بحسب “سي إن إن” الأمريكية، إن حركة السفر بالطيران بالذات ستكون أبطأ في التعافي.

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وأوضحوا أن صناعة السفر ستخضع في غضون ذلك إلى تغييرات ضخمة جدا، فإضافة إلى الفحص الأمني، سيخضع المسافرون لفحص طبي للتأكد من خلوهم من الفيروس، كما سيبدأ السياح في قضاء عطلاتهم في الأماكن القريبة من بلادهم أو من بيوتهم، ولن يسافر الكثير إلى أماكن بعيدة.

كما تدرس شركات طيران، مثل “دلتا”، إصدار “جوازات مناعة” غير رسمية لأولائك الذين يثبتون أنهم أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه، ما يشير إلى أنه أصبح لديهم مناعة ضد المرض.