شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : رسالة تشعل خلافات و صراعات حادة بين الحوثيون وتصفيات احد القيادات منهم في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر خاص لـ"سمابرس" قبل لحظات ، من محافظة الجوف ، بان خلاف وصراعات نشبت بين قيادات حوثية كبيرة في المحافظة .

وبحسب المصدر ، أن أحد تلك القيادات لقي مصرعه مع أحد مرافقيه ، من قبل قيادي أخر.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

واكد المصدر ان سبب الخلاف ، كان بسبب حصولهم على رسالة ، لا يعلم مصدرنا محتواها .

وتسببت تلك الرسالة في اقتتال بين تلك القيادات ، الذي أراد كل واحد منهم إيصالها للسيد عبدالملك الحوثي ، من أجل أن يظهر انه الرجل المخلص في المحافظة.