شكرا لمتابعة خبر عن ”وزير يمني“ يوجه رسالة عاجلة الى رئيس مجلس النواب يطالب بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة ويتحدث عن صرف 3 مرتبات دفعة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير يمني مستقيل من الحكومة اليمنية المعترف بها، رسالة عاجلة إلى سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب وكافة أعضاء المجلس بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة.

ودعا نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية المستقيل، في مناشدته، رئيس وأعضاء مجلس النواب الى الضغط على الرئاسة والحكومة لصرف مرتب ثلاثة أشهر “على الأقل” لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً لبيانات ديسمبر ٢٠١٤م.

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وأكد على قدرة الحكومة السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني بعدن لصرف مرتبات موظفي الدولة لكونه لن يزيد الوضع سوء، بل سيساعد في الضغط على جماعة الحوثي خاصة وأنها قد وافقت على تحمل جزء من فاتورة الأجور، مع استمرارها في السيطرة على بعض موارد الدولة منذ سيطرتها على صنعاء.

واعتبر أن صرف ثلاثة مرتبات للموظفين سيساعد على بقاؤهم في منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعاني مليون ونصف المليون موظف حكومي، من انقطاع مرتباتهم، جراء انقطاع مرتباتهم بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن منذ ما يقارب ال٤٨ شهر .

فيما تمارس الحكومة اليمنية المعترف بها، التمييز بين موظفيها من خلال قيامها بدفع مرتبات موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، محملة موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وزر الانقلاب، بحرمانهم من مرتباتهم.