شكرا لمتابعة خبر عن محافظ حضرموت : يزف بشرى ساره لأبناء المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء للأشهر إبريل ومايو ويونيو 2020م ، للمواطنين للشريحة المنزلية ، و(10%) للشريحة التجارية وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب عيد الفطر المبارك.

ياتي ذلك تخفيفاً على المواطنين في ظل أجواء الصيف الساخنة والمتزامنة مع جائحة فيروس كورونا، وتأكيداً على موقف السلطة المحلية الدائم الى جانب مواطنيها واستشعاراً منها بمعاناتهم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وجاء في تعميم المحافظ للمديرين العامين لمؤسستي الكهرباء بساحل ووادي وصحراء حضرموت:

1- يتم اعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء للأشهر إبريل ومايو ويونيو 2020م للشريحة المنزلية، و(10%) للشريحة التجارية.

2- عليكم متابعة المديونية السابقة عند الأهالي وكبار المستهلكين والدوائر الحكومية.

3-يتم من قبلكم تقليل الفاقد في منظومة شبكة التوزيع ومحاربة الربط العشوائي.

4- عليكم الاستمرار في تحسين شبكات خدمات المواطنين ومعالجة الاختناقات في الشبكة.

5- على الاخوة المواطنين التفاعل والمسارعة في التسديد لما لذلك من أهمية في استمرار استقرار خدمة التيار الكهربائي.

وتأتي توجيهات المحافظ للقضاء على المديونية الكبيرة للكهرباء عند المواطنين .