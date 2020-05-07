شكرا لمتابعة خبر عن خوفا من انتشار فيروس كورونا الحوثيين يصدرون تعميم للتحقيق مع المتورطين في تهريب المسافرين للداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه النائب العام المعين من الحوثيين نبيل ناصر العزاني، رؤساء ووكلاء النيابة العامة بمناطق سيطرتهم ، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الصحة فيما يرد إليهم من وقائع وطلبات قانونية متعلقة بتهريب أشخاص للداخل دون التزامهم بالحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا .

وقال النائب العام في تعميم لرؤساء النيابات رصدته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)- النسخة الحوثية - نظرا للتطورات المتسارعة لجائحة كورونا، وكذا طلب وزير الصحة العامة والسكان للتعاون في مواجهة كورونا، يتعين تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة لتوحيد الأداء بغية الحد من آثار هذا الفيروس الكارثية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وأشار إلى دور النيابة العامة الأساسي والمحوري في التنسيق لاحتواء الجائحة من خلال إعمال النصوص القانونية المبينة بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020م الصادر عن مكتب النائب العام، بشأن التعامل مع حالات تعمد البعض ممن هم في الحجر الصحي أو المعين بقاؤهم فيه إلى التهرب منه ومحاولة التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية بالمخالفة للقانون .

كما وجه النائب العام كافة رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة كلا في دائرة اختصاصه إعطاء هذا الأمر أهمية بالغة بالتحقيق فيما يحال إليهم من الجهات المختصة في الحالات التي يتعمد فيها البعض التهرب من الحجر الصحي أو تقديم المساعدة لمثل هؤلاء بإدخالهم البلاد بطرق مختلفة لتحاشي الحجر، أو المساعدة بنشر الوباء أو من أخفى عن قصد مصاباً بهذه المرض أو تعمد تعريض حياة الناس للخطر، والممتنعين عن تنفيذ أي إجراء لمنع تفشي العدوى.

وأكد القاضي العزاني، على سرعة التصرف في هذه القضايا وفقا للقانون بالإحالة للمحكمة المختصة مكانيا لينال مرتكبوها عقابهم جراء تخطيهم إجراءات الحجر الصحي وتعريض حياه الناس للخطر، ووجوب إعمال القانون رقم (4) لسنة 2009م بشأن الصحة العامة على الوجه الصحيح والتقيد به بكل دقه، حفاظا على سلامة وحياة المواطنين .

وكشفت مصادر إعلامية سابقة عن قيام عناصر حوثية في عدد من النقاط الأمنية بتهريب مسافرين مقابل مبالغ مالية والتي وصلت إلى نسبة تتراوح بين ال 500 - 1000ريال سعودي مقابل الشخص الواحد