شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة تساند قبائل البيضاء بالوية تابعة لاثنين من المحاور العسكرية لمواجهة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان البيضاء وقبائلها الباسلة ظلت على الدوام مقبرة للإمامة الكهنوتية وضربت أروع الامثلة في الدفاع عن ثورة سبتمبر والانتصار للنظام الجمهوري والدفاع عن اليمن في محطات تاريخية مختلفة..

منوها بتداعي قبائل البيضاء للوقوف في وجه المليشيات الحوثية لوضع حد لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين واخرها اقدامها على قتل المواطنة جهاد الاصبحي عقب اقتحام منزلها في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد والاعراف القبلية والاخلاقية.

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واطلع رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية اجراها مع قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح، وقائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الاصبحي، على استمرار اعتداءات وهجمات مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني واستهدافها للمدنيين في مختلف قرى ومناطق البيضاء، رغم التزام الجيش الوطني بالهدنة التي اعلنها تحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية ..

ولفتا إلى تصدي الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل لهذه الهجمات الحوثية ولجوء المليشيات إلى استهداف المدنيين وقصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان.وأكد رئيس الوزراء، ان معركة القضاء على المليشيا الحوثية ومشروعها العنصري هي معركة كل اليمنيين من اجل حاضر ومستقبل الوطن واجياله القادمة.

لافتا إلى ان النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الاعراض ودمرت الممتلكات وازهقت الارواح في سبيل تنفيذ اجندتها الانقلابية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني.