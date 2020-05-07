شكرا لمتابعة خبر عن اول دولة عظمى تحدد موقفها من انتفاضة البيضاء ضد الحوثيين وتوجه دعوة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر السفير البريطاني لدى اليمن "مايكل أرون" ، عن قلقه حول التطورات في محافظة البيضاء "إثر مقتل جهاد الأصبحي" ، داعيا الحوثيين وقبائل البيضاء إلى تجنب القتال .

وقال أرون ، في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر" ، "نتابع بقلق التطورات في محافظة البيضاء إثر مقتل الفتاة جهاد الاصبحي.

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ودعا سفير بريطانيا الحوثيين وقبائل البيضاء لضبط النفس ووقف التحشيد المسلح والى إحالة القضية إلى المؤسسة القضائية لتأخذ العدالة مجراها وتجنباً للقتال بين اليمنيين مراعاة لشهر رمضان وحرمته .

وأرفق السفير البريطاني تغريدته بالإشارة إلى حسابي ياسر العواضي ومحمد علي الحوثي الذي يقف وراء عمليات تحشيد نحو البيضاء .