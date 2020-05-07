شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف يحلق إلى سقطرى وأكبر قائد عسكري في الجزيرة يعلن موقفه من الرئيس هادي والشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلق طيران التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم ، على أرخبيل سقطرى بشكل مكثف في رسالة قوية لمليشيا الانتقالي المتمردة في ظل التوتر والإحتقان الذي تشهده الجزيرة والحشد الإنتقالي من خارج الجزيرة والهجمات العديدة الذى فشل فيها الأنتقالي ومليشباتة المسلحة والمدعومة من الإمارات من السيطرة على الجزيرة

وفي السياق ذاته اكد اركان حرب اللواءالاول مشاة بحري بجزيرة سقطرى العميد الركن / ناصر قيس ان موقفهم ثابت مع فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي وان هناك بعضا من الاقلام الماجورة والقنوان الفضائية دابت على نشر وفبركة اخبار كاذبة بهدف تضليل الراي العام واتهامنا وتشوية موقفنا الوطني مع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربة منصور هادي .

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وعلية فاننا نؤكد موقفنا الثابت ثبوت الجبال في صف الشرعية وقواتنا المسلحة الباسلة الى جانب الاخ قايد اللواء الاول مشاة بحري عقيد بحري علي علي سالمين احمد .

ودعا العقيد الركن ناصر قيس اركان حرب اللواء منتسبي اللواء من المغرور بهم بالعودة الى جادة الصواب وذلك من خلال وقوفهم مع قيادة اللواء لما من شأنة تثبيت دعايم الامن والاستقرار في جزيرة سقطرى .

مؤكدا للجميع بان امن واستقرار واستقرار سقطرى مسؤلية وطنية .

وقال في سياق تصريح الصحفي : نحن متواجدين في مقر قوات التحالف العربي منذو ان تم التمرد على قيادة اللواء واننا على تواصل مع القيادات العليا ومطلعينهم على كل ماتم من اعمال تمرد ونحمل كل من اقدم على تلك الاعمال الخارجة عن القانون مسؤلية كل مايترتب عليها من نتائج .