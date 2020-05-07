عاجـــل : وفاة اول مسؤول يمني قبل قليل بعد اصابته بفيروس كورونا ..(الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر صحية عن وفاة اول مسؤول يمني بفيروس كورونا المستجد وقالت المصادر ان رئيس دائرة المجالس المحلية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مقبل القطيبي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم في محجر الامل بالبريقة عقب الاشتباه باصابته بفيروس كورونا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة * عاجـــل : وفاة الفنان "تامر حسني" فجر اليوم .. (تفاصيل أولية وطارئة) • مذيعة الجزيرة “علا الفارس” تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط و”شمس الكويتية” تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة.. شاهد • شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور) • عاجـــل : شقيق أمير قطر يكشف تفاصيل الانقلاب المسلح الذي شهدته الدوحة خلال الساعات الماضية ويعلن عن تفاصيل طارئة ومفاجئة لجميع دول الخليج • امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو Advertisements • هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) • عاجـــل : ايران تتخلى عن بشار الأسد وتبدأ رسميا بسحب قواتها من سوريا بعد هذا الحدث المفاجئ والغير متوقع • شاهد من هي الفتاة الحسناء التي تزوجها الأمير محمد بن سلمان وقهرت بجمالها كل الأميرات ..(صور) • عاجـــل : تطورات طارئة في قطر ... صحفي سعودي ينشر إسم وصورة الشيخ الذي يقود الانقلاب ويعلن توجهه لقصر الوجبة ..شاهد • عاجـــل : تطورات جديدة في انقلاب قطر .. السعودية تنصب أميرا جديداً للبلاد خلفا للشيخ تميم .. ومدير قناة الجزيرة يكشف تفاصيل ما حدث ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وتشهد مدينة عدن انتشار كبير للحميات ، التي ينتج عنها عشرات الوفيات كل يوم . واعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا تسجيل 16 حالة مثبته مخبريا اصابتها بفيروس كورونا ، منها ثلاث حالات وفاة . وبلغت عدد الاصابات المسجلة باليمن 25 حالة ، بينها 5 حالات وفاه وحالة شفاء واحدة

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