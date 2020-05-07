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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: هروب طارق عفاش من منطقة الساحل الغربي وترك قواته تحت رحمة ابو علي الحاكم..شاهد الفيديو الذي لا يخطر على البال ( صورة + فيديو صادم )

2020/05/07 الساعة 12:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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