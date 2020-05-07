صنعاء: مبادرة شبابية توزع مساعدات مالية للفقراء والنازحين وتوعيهم للوقاية من كورونا

تكللت مبادرة شبابية بالنجاح واستطاعت تنفيذ توزيع مبالغ مالية للفقراء والنازحين في العاصمة صنعاء وتوعيتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد





ويوم أمس الثلاثاء تم توزيع نحو مائة ظرف بداخلها مبالغ مالية نقدية لنحو مائة أسرة من الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى النازحين في مناطق متفرقة من أحياء العاصمة صنعاء بمتابعة من فريق" فيك الخير"-وهي مبادرة شبابية مجتمعة تقوم بأعمال إنسانية سبق وأن نفذت عدد من المبادرات الإنسانية.





وكانت الحملة الشبابية قد قامت بتوعية عددا من الأسر الفقيرة والنازحين أثناء توزيع المساعدات وذلك بهدف التوعية من الإصابة بفيروس كورونا وحثهم على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ومنع التجمعات والجلوس في البيت حرصا على سلامتهم من الإصابة بوباء كورونا بعد إعلان الحوثيين عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء.



وتعيش الآلاف من الأسر في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أوضاع قاسية في ظل انعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وذلك بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات وذلك بدوره انعكس سلبا على حياتهم وفاقم من معاناتهم اليومية.





ويشار إلى أن عشرات العمال والموظفين كانوا قد فقدوا أعمالهم بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا بعد إغلاق عددا من الحدائق والقاعات والمقاهي ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وسط مخاوف من انتشار الوباء في الوقت يعاني فيه القطاع الصحي انهيار غير مسبوق وانعدام غالبية الأدوية والمستلزمات الطبية.