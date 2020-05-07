[ انهيار منزل وجرف طرقات جراء السيول في فرع العدين غرب إب ]

تسببت سيول الأمطار في انهيار منزل وجرف طرقات وتضرر عدد من الجداول الزراعية في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن منزلاً للمواطن "مهدي أمين قحطان" في قرية الاكمة ببني حميد عزلة الاخماس بمديرية فرع العدين غرب إب، إنهار الليلة الماضية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية.



وبحسب المصادر فإن المنزل الذي تهدم تسكن فيه ثلاث أسر، وتم نقلهم إلى منازل جيرانهم.



وأوضحت المصادر أن السيول أحدثت خراباً كبيراً في الطرقات العامة بمديرية فرع العدين، خصوصا الطريق الرابط بين مركز المحافظة ومناطق المديرية.



وتقطعت سبل الوصول إلى المديرية فيما علق عدد من المسافرين في مدينتي إب والعدين لساعات، وأكد مسافرون بوجود صعوبات بالغة في طرق المديرية خصوصا طريق منطقة "نقيل بركة" والتي يمر منها غالبية المواطنين القادمين من مركز المحافظة.



وأشارت المصادر إلى أن الكثير من سائقي المركبات، امتنعوا عن العمل نتيجة الخراب الغير مسبوق في الطرقات العامة، وسط مناشدات واسعة للجهات المعنية التدخل لإنقاذهم من تبعات خراب الطرقات وتقطع وسائل المواصلات بين المديرية وعاصمة المحافظة.



وتأتي هذه الأضرار بعد يومين من أضرار مماثلة في مديرية السياني جنوب محافظة إب، وسط استمرار لهطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وتسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، وغياب أي دور لسلطات الانقلابيين الذين يحكمون سيطرتهم على المحافظة منذ أكثر من خمس سنوات.

