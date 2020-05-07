شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف "سر الكمامة".. لهذا السبب لم أضعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يضع كمامة أثناء جولة الثلاثاء بمصنع تابع لشركة "هاني ويل" إنترناشونال في أريزونا بعدما استشار الرئيس التنفيذي للشركة وذلك رغم ما تفرضه الضوابط بالمنشأة من ارتداء العاملين للكمامات.

وقال ترامب، في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض بمناسبة اليوم الوطني للتمريض، إنه جرب بعض الكمامات قبل ظهوره الرسمي بالجولة إحداها من نوع "إم3" من إنتاج هاني ويل و4 كمامات أخرى.

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وأضاف "ليست مشكلتي أنكم لم تروني، لكن كان معي كمامة ولم أكن في حاجة لها. وسألت رئيس "هاني ويل" تحديدا. وقال أنت لا تحتاج لها".

وفي رده على سؤال عن المدة الذي وضع فيها الكمامة قال ترامب: "ليس لوقت طويل، لكني وضعت واحدة. وضعتها قبل بداية الجولة وقالوا أنت في غنى عنها".

وأضاف "لا أحد من المجموعة المرافقة كان يرتدي كمامة" أثناء جولته باستثناء العاملين الذين كانوا قريبين من بعضهم البعض.