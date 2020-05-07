شكرا لقرائتكم خبر عن مكرمة الملك سلمان .. 1000 ريال لرب الأسرة و500 لكل فرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب وباء فيروس كورونا، تستعد الضمان الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية لإيداع وصرف شرف الضمان الاجتماعي الملكي، كما تعود جميع مستحقيها من كل عام انتظار الامر ملكي بإنفاق المبالغ المخصصة للمستفيدين والمستفيدات من جهاز الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تلبية احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتقديم الدعم للعائلات والأفراد من خلال إيداع خلال ايداع مبالغ المكرمة الملكية للضمان .

اخبار السعودية اليوم

ولقد تداول عدد كبير من مغردى موقع التواصل الاجتماعى تويتر من لثلاثة ايام سابقة تريند متصدر في تويتر بعنوان “مكرمة الضمان الاجتماعي” للاستعلام من جانبهم عن موعد صرفها وايداعها في رمضان او بعد عيد الفطر او مع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال – مايو .

مكرمة الضمان الاجتماعى الملكية

وقد كانت آخر الأخبار نشرت بشأن صرف الضمان الاجتماعي الملكي كرمت 1441-2020 أفادت استعداد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف مبالغ المكرمة فور صدور الأمر الملكي، والبدء في عملية إيداع فور نزول الامر الملكي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، والتي تشمل صرف وإيداع 1000 ريال واحد لأسرة الأسر و500 ريال لكل رب اسرة .

ننشر موعد صرف الضمان الاجتماعي الملكي 1441-2020

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية 1441-2020 في نفس تاريخ صرف معاشات الضمان الاجتماعي وإيداع مبالغ المكرمة بمبالغ دعم فواتير الكهرباء والغذاء في المعاشات الضمانية لشهر شوال المقرر صرفها في تاريخ 1 شوال 1441هـ.