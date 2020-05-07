شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تقرر منع فجر السعيد من دخول البلاد.. وطائرتها الخاصة تهبط في مطار القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات الكويتية قراراً بمنع الإعلامية فجر السعيد من دخول البلاد بسبب الظروف الراهنة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت فجر السعيد، في لقاء ببرنامج "هنا الكويت" عبر "سكايب" والذي يذاع على شاشة قناة "سكوب": "الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية بعد ما رفضت الكويت دخولي لأن اللي كان معي سعودي ، لأن المملكة العربية السعودية سمحت بدخولنا مع المواطن السعودي وقالت لو فيه كويتيين كمان يدخلوا نقعد معززين في فندق 5 نجوم للحجر الصحي إلى أن يتم السماح لدخول الكويت سواء عن طريق البر أو الجو".

وأضافت الإعلامية الكويتية: "الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض، بس أنا أقولكم شيء العرضين على رأسي سواء من السعودية أو من البحرين اللي هي بلدي الثاني والسعودية أيضاً تاج راسنا، لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي أدخل إلى الكويت".

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وتابعت: "أنا في مصر في بيتي وفي وطني، أنا لا أتعامل مع مصر على أنها بلد سياحي، ومع كل ذلك أنا مصّرة إني آخذ حقي من بلدي طبقا للقانون والدستور وأيضا المرافقين وخصوصا أن اللي كان معايا من مواليد الكويت وما شاف بلده من قبل".

وأشارت فجر السعيد إلى أنها لن تكلف دولتها أي شيء، حيث أنها "تمتلك طائرة خاصة"، مؤكدة أنها "ستنتزع هذا الحق غصباً أو رضا."

وألمحت الإعلامية الكويتية إلى أن وراء منعها من دخول الكويت هو "أحد المسئولين الكبار"، موضحة أنه "يشغل منصب وزير". ونوهت فجر السعيد إلى أن "المناصب لا تدوم وتاريخها الإعلامي الذي يمتد لـ30 عاماً يشهد لها .