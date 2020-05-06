أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 6 مايو 2020 وهي كالتالي :

إغلاق محلات تجارية في إب احتجاجا على جبايات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/478191/ الصليب الأحمر يرسل مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478195/ البحسني يعلن حظر تجول في حضرموت بدءا من الخميس https://www.elyamnelaraby.com/478201/ وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/478202/ Advertisements عاجل.. تسجيل 3 إصابات بكورنا في لحج وحالة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/478219/ محافظ حضرموت يوجه باعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/478224/ مراسل "الخليج 365" لإذاعة حلم FM بالمكلا: استخفاف المواطن بكورونا سيكلفه حياة مجتمع https://www.elyamnelaraby.com/478229/ مناقشة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في أبين https://www.elyamnelaraby.com/478236/ ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى https://www.elyamnelaraby.com/478250/

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