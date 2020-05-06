البركاني يعزي في وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق محمد سعيد علي، إثر معاناته مع المرض، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأشار البركاني في البرقية التي بعثها الى أولاد المرحوم وكافة اسرته ، الى مناقب الفقيد واسهاماته الفاعلة في خدمة الحقل التربوي والتعليم من خلال المناصب التي تقلدها منذ ان عمل مديرا لمدرسة الفارق ومن ثم مديرًا لثانوية تعز الكبرى بمحافظة تعز ومديرا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ومديرا لمكتب التربية في الحديدة حتى وكيلًا لوزارة التربية والتعليم.

وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.