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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. وزارة الصحة السورية تصدر بيان صاعق لجميع الشعب السوري قبل قليل والجميع في صدمة عقب سماع الخبر (تفاصيل صادمة)





اعلنت وزارة الصحة السورية ان حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم الاربعاء، بلغت 45 إصابة شفيت منها 27 إصابة وتوفيت ثلاث حالات. وقد أعلنت الوزارة امس الاثنين أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي من تاريخ الخامس من شباط 2020 ولغاية 4 من مايو بلغ 3325 شخصاً تم تخريج 2554 منهم مع بقاء 771 قيد المتابعة الصحية. وقد اطلقت الوزارة مؤخراً خدمة لرصد حالات (كوفيد 19) المسجلة في سوريا عبر موقعها الالكتروني وتتضمن بيانات حول الإصابات وحالات الوفاة والشفاء وتوزعها في المحافظات حسب العمر والجنس وطرق العدوى وكذلك معلومات حول توزع مراكز العزل (العلاج) والحجر ومخابر التحليل الخاصة بالفيروس.



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