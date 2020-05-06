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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : وفاة الفنان "تامر حسني" فجر اليوم .. (تفاصيل أولية وطارئة)





تداولت بعض المنتديات الفنية والصفحات الفيسبوكية في الساعات الأخيرة شائعة تفيد وفاة الفنان المصري تامر حسني اثر حادثة سير . هذا واستنكرت وسائل إعلام مصرية، مساء يومه االاربعاء، تداول خبر وفاة الفنان تامر حسنى بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. و قالت المصادر ذاتها استنادا لتصريحات مقربين من تامر إن الفنان الشاب على قيد الحياة و يستمتع بعطلته الصيفية و حفلاته بمصر رفقة زوجته و طفلتيه.



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