شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وتفضح ياسمين صبري (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وتفضح ياسمين صبري (شاهد)



يبدو أن أزمة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مع طليقته اللبنانية لم تنتهي بعد، خاصة بعد الإعلان عن زواجه من الفنانة المتألقة ياسمين صبري، الأمر الذي أخرجها عن صمتها ودفعها لمهاجمة الثنائي. وتعليقًا على الربط بين اسمها واسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» منشورًا جاء فيه: «ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ (الخطة فاشلة) ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي على الفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل.. أنا بابا يالا!!». تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لإيموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ «الفضيحة» ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات غير لائقة مزعومة منذ مدة قريبة. يذكر أن هيفاء كان طلبت ألا يتم ربط اسمها باسم أبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريق اسمها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها.. أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي ارتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.

