شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. شاهد أول صورة والصورة الوحيدة لوالد الملك عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي لـ “تاريخ آل سعود” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الصورة الوحيدة، للإمام عبد الرحمن بن فيصل (والد الملك عبد العزيز).
وذكرت تغريدة مرفقة أن الصورة للإمام عبدالرحمن بن فيصل (والد الملك عبدالعزيز) وقد تم تلوينها، علماً بأنه الإمام الوحيد من أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية الذي له صورة وهي صورة واحدة فقط ولا يوجد غيرها.
وأضاف الحساب أنه تم التقاط الصورة في عام 1319هـ/1902م.
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