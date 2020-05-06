شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..الانتقالي يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية ويباغت الجميع بقرارا مرعب اثار الخوف والهلع في كل وزراء الشرعية ( نص القرار ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الانتقالي يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية ويباغت الجميع بقرارا مرعب اثار الخوف والهلع في كل وزراء الشرعية ( نص القرار )

وجهت إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء استدعاءات لمسئولين حكوميين بارزين في الحكومة الشرعية بحسب مصادر خاصة نقل عنها موقع عدن تايم.

وأكدت المصادر أن البحث وجه أستدعاءات لوزارة الصحة ومكتب الصحة عدن ومدراء المديريات لسماع إفادتهم حول تفشي فيروس كورونا والحميات بالإضافة إلى تردي أعمال النظافة وعدم رفع مخلفات الأمطار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصدر قبل قليل قرار عاجل ارعب الحوثيين واربك حساباتهم وجعل الشيخ ياسر العواضي وكل قبائل البيضاء يطيرون فرحا

عاجل ..الانتقالي يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية ويباغت الجميع بقرارا مرعب اثار الخوف والهلع في كل وزراء الشرعية ( نص القرار )

عاجل: وزير الصحة اليمني يقهر كل ابناء المحافظات الجنوبية بتصريح صادم كشف ان الوزارة لا يعنيها حياة او موت اي جنوبي..لن تصدق ماقاله باعوم ( فيديو صادم )

عاجل..وزير الخارجي الأمريكي يثلج صدور كل ابناء الجنوب ويزف لهم هذه البشارة السعيدة التي صعقت كل ابناء الشمال وجعلتهم يبكون من شدة القهر

عاجل:الزبيدي يحرج هادي والسعودية ويمنح كل اسرة 3 الف درهم اماراتي لأبناء هذه المحافظة الجنوبية..تعرف على المحافظة التي اكرمها الزبيدي دون غيرها من المحافظات

Advertisements

عاجل:الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء يستبشرون خيرا..وابو علي الحاكم يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وجعلته يستغيث بسيده

عاجل..فيروس كورونا القاتل يقلب حياة الجنوبيين راسا على عقب ووزارة الصحة اليمنية ترعب كل ابناء الجنوب وتعلن رسميا تجاوز المصابين اكثر من 3 الف جنوبي

عاجل:ليس هادي ولا الحوثي ولا الزبيدي..لن تصدق ماسبب ظهور كورونا بشكل مفاجيء في اليمن..أشهر صحيفة امريكية تباغت الجميع وتفضح الفاعل وتذكره بالاسم

عاجل:منظمة الصحة العالمية ترعب ابناء 10 محافظات يمنية وتؤكد بانهم مهددون بالانقراض..ليس فقط بسبب كورونا ولكن لسبب اخر اشد فتكا من الفيروس القاتل

عاجل..السلطات السعودية تباغت كافة المغتربين بقرار جديد سينهي كل مشاكل المقيمين الذين تم طردهم من العمل وليس لديهم دخل ولا مرتبات ( نص القرار السعودي )

عاجل:المملكة تباغت الجميع وتصعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بطلب صادم لا يخطر على البال ولم يتوقعه احد ابدا..لن تصدق ماذا طلبت المملكة

وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك وجه الجهات الأمنية باستدعاء مدراء المديريات والمؤسسات الخدمية في عدن، لمسائلتهم بشأن فشلهم في معالجة الأوضاع المتردية في مدينة عدن وشكل الاستدعاء كل من عبدالحميد الشعيبي مدير عام مديرية التواهي وخالد سيدو مدير عام مديرية صيرة وعلي عبدالمجيد مدير عام مديرية الشيخ عثمان ومحمد جباري مدير عام مديرية دار سعد ومحمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة وماجد الشاجري مدير عام مديرية خور مكسر ووليد علي صالح مدير عام مديرية البريقة إضافة إلى مسئولين في وزارة الصحة.