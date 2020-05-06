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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: وزير الصحة اليمني يقهر كل ابناء المحافظات الجنوبية بتصريح صادم كشف ان الوزارة لا يعنيها حياة او موت اي جنوبي..لن تصدق ماقاله باعوم ( فيديو صادم )

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