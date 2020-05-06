شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:الزبيدي يحرج هادي والسعودية ويمنح كل اسرة 3 الف درهم اماراتي لأبناء هذه المحافظة الجنوبية..تعرف على المحافظة التي اكرمها الزبيدي دون غيرها من المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الزبيدي يحرج هادي والسعودية ويمنح كل اسرة 3 الف درهم اماراتي لأبناء هذه المحافظة الجنوبية..تعرف على المحافظة التي اكرمها الزبيدي دون غيرها من المحافظات

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