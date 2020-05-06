شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء يستبشرون خيرا..وابو علي الحاكم يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وجعلته يستغيث بسيده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء يستبشرون خيرا..وابو علي الحاكم يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وجعلته يستغيث بسيده

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:الشيخ ياسر العواضي وشيوخ قبائل البيضاء يستبشرون خيرا..وابو علي الحاكم يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره واربكت كل حسابته وجعلته يستغيث بسيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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