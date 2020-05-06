شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من اخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك.، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر ملك المغرب في البرقية، عن اطيب التهاني لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الدينية..سائلاً الله العلي القدير ان يجعل من هذا الشهر الفضيل بشير رحمة وعافية وامان لشعوب امتنا الاسلامية والعالم باسره.

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