اخبار الخليج / اخبار اليمن

ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى

متابعات_ الخليج 365

إختطفت ميليشيا الإصلاح في محافظة شبوة للمرة الثانية، الصحفي، صالح مساوى، في منطقة العرم مديرية حبان .

 

Advertisements

وقالت مصادر محلية أن خطف الصحفي مساوى عقب عودته من العاصمة عدن .. مشيرة إلى أنه تم إقتياد الصحفي مساوى إلى أحد معتقلات القوات الخاصة .

 

فيما نقلت مصادر عن سجين أطلق سراحه اليوم من معتقلات القوات الخاصة كشف عن مصير مساوى وأجرى إتصالا بأهله واخبرهم بأن صالح معتقل لدى القوات الخاصة.

 

وكان الصحفي صالح مساوى قد اختطف قبل اشهر وأطلق سراحه بعد اسابيع قضاها في معتقلات مليشيا الاصلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا