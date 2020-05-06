شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإصلاح في شبوة تختطف الصحفي صالح مساوى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إختطفت ميليشيا الإصلاح في محافظة شبوة للمرة الثانية، الصحفي، صالح مساوى، في منطقة العرم مديرية حبان .



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وقالت مصادر محلية أن خطف الصحفي مساوى عقب عودته من العاصمة عدن .. مشيرة إلى أنه تم إقتياد الصحفي مساوى إلى أحد معتقلات القوات الخاصة .

فيما نقلت مصادر عن سجين أطلق سراحه اليوم من معتقلات القوات الخاصة كشف عن مصير مساوى وأجرى إتصالا بأهله واخبرهم بأن صالح معتقل لدى القوات الخاصة.

وكان الصحفي صالح مساوى قد اختطف قبل اشهر وأطلق سراحه بعد اسابيع قضاها في معتقلات مليشيا الاصلاح