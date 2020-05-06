شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال ولي العهد في البرقية"بمناسبة شهر رمضان المبارك ، يسرني ان اعرب لفخامتكم عن اخلص التهاني واطيب الاماني بموفور الصحة والسعادة ، سائلاً المولى العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لصيامه وقيامه، وان يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم ، وان يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وقد تحقق للامة الاسلامية كل ماتتطلع اليه من عزة ورفعة وازدهار".

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